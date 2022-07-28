Росіяни завдали по Бахмуту чотирьох ударів з РСЗВ.

Бахмут на Донеччині знову під російським вогнем - сьогодні окупанти обстріляли місто чотири рази з “Ураганів”.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків”, - повідомив Кириленко.

Як він додав, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

На місці працюють рятувальники.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, російські війська вранці 27 липня обстріляли Бахмут, в результаті частково зруйнувана двоповерхова будівля готелю.