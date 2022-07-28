Бахмут на Донеччині знову під російським вогнем - сьогодні окупанти обстріляли місто чотири рази з “Ураганів”.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків”, - повідомив Кириленко.
Як він додав, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.
На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, російські війська вранці 27 липня обстріляли Бахмут, в результаті частково зруйнувана двоповерхова будівля готелю.