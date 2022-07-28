Амбасадором UNITED24 став креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія

Весь прибуток від продажу спеціально створеного світшоту перекажуть на напрям "Відбудова України".

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом "Відбудова України".

Про це йдеться на сайті Президента України.

Для збору коштів створили спеціальний благодійний світшот. Весь прибуток від його продажу перекажуть на потреби України – для відновлення об'єктів критичної інфраструктури: доріг, мостів, шкіл та лікарень.

Світшоти можна буде замовити з 28 липня на united24-demna.balenciaga.com.

Фото: Рresident.gov.ua

Гвасалія вирішив стати амбасадором UNITED24 через особисту історію – він пережив травму біженця.

"Маю за честь стати амбасадором United24. Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України". А спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України", –підкреслив креативний директор Balenciaga.

Президент Володимир Зеленський подякував Демні за підтримку, яку той разом із Домом моди висловили під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року.

Глав держави зазначив, що для України важливо утримувати увагу світу, щоб допомогти відбудувати державу після війни.

Нагадаємо, у травні Зеленський підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24. Першим амбасадором бренду став український футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи. А нещодавно до ініціативи приєднався американський попрок-гурт Imagine Dragons.