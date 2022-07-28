Укрзалізниця прискорює два міжнародні поїзди

Також змінено час їх відправлення.

З 15 серпня поїзд №67 Київ – Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33).

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“З урахуванням зростання попиту на цей напрямок, Укрзалізниця додає до поїзда ще два вагони”, –повідомили у перевізника.

Уточнюється що вагони курсуватимуть із 7 серпня, а продаж квитків на них почнеться відзавтра.

Також з 16 серпня прискорено маршрут поїзда №24 Хелм – Київ. Він вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.

Нагадаємо, для забезпечення попиту пасажирів з Дніпропетровської та Запорізької областей Укрзалізниця з 27 липня призначає додатковий поїзд №272/271 Київ – Запоріжжя.