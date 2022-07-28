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9120 шлюбів: у Києві з 24 лютого одружилася рекордна кількість молодят

Для порівняння, за цей самий період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.

9120 шлюбів: у Києві з 24 лютого одружилася рекордна кількість молодят
Фото: Facebook/Міністерство юстиції

Від початку повномасштабної війни ву Києві одружилась рекордна кількість молодят - з 24 лютого до 23 липня в столиці зареєстрували 9120 шлюбів.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Для порівняння, за цей період у 2021 році в столиці одружились лише 1110 пар.

"Психологи пояснюють таку рішучість закоханих бажанням справитись зі стресом, що принесла війна. Адже всі ми зрозуміли, що реальним є лише сьогодні, бо, що буде завтра - невідомо, а безтурботного вчора вже немає. Тому все більше пар не відтягують весілля, а приймають швидкі рішення. Також спрощення офіційної процедури реєстрації шлюбів під час війни додатково спонукає закоханих одружуватись частіше. Адже зареєструвати шлюб можна у будь-якому ДРАЦСі країни без місячного очікування", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті нагадали, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності.

Реєстрацію шлюбу також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.

Нагадаємо, від 24 лютого і станом на початок червня, у столиці одружилися більше 5 тис. пар і народилися 3145 малюків

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