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Данілов закликає політиків самостійно повідомляти про наявність другого громадянства

РНБО анонсувала "зачистку" країни від агентів Росії.

Данілов закликає політиків самостійно повідомляти про наявність другого громадянства
Фото: ВВС

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував "зачистку" країни від російських агентів і закликає українських політиків самостійно повідомляти про наявність у них громадянства іншої країни.

Данілов наголосив, що людина, яка займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність іншого громадянства.

"Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, окрім українського. Ми будемо й надалі наполегливо вичищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", -  написав він у Twitter.

Нагадаємо, в уряді готують законопроєкти про впровадження іспиту для отримання громадянства України.

22 липня керівнику штабу територіальної оборони Дніпра Геннадію Корбану відмовили у вʼїзді  після вилучення паспорта. Його документ визнано недійсним, а в акті вказано, що він є "особою без громадянства". В акті зазначено, що паспорт не є дійсним на підставі доручення ГУ ДМС у Дніпропетровській області від 20 липня. 

За кілька днів до того деякі ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що президент невдовзі може підписати указ про позбавлення громадянства бізнесмена, колишнього очільника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича і  Корбана.

Жодних офіційних підтверджень наведено не було, однак деякі джерела, включно з радником голови Офісу президента Сергієм Лещенком, поширили фото документа від 18 липня щодо позбавлення громадянства низки осіб.

Згідно з законом "Про громадянство України", припинити (не позбавити) громадянство в українців можна у визначеній кількості випадків, в тому числі, якщо українець після досягнення повноліття одержав паспорт іншої держави. Водночас у Конституції вказано, що громадянина України позбавити громадянства не можуть. Таким чином виникає колізія щодо різниці між позбавленням і припиненням громадянства.

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