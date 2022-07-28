​Маляр: ворог зазнав значних втрат, тому аврально мобілізує терористів з “Імперського легіону”

“Імперський легіон” внесений до списку особливо небезпечних терористичних організацій.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Протягом цього тижня безпекова ситуація залишалася складною. Збройні сили та інші збройні формування РФ продовжували ведення бойових дій на території України з метою оточення та розгрому сил оборони на Сході та заради виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. А також захоплення Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей”, - заявила вона.

Маляр підкреслила, що бойові частини ворога зазнали суттєвих втрат. Тому воєнно-політичне керівництво РФ намагається аврально поновити особовий склад.

“З цією метою путінською пропагандистською машиною відновлено діяльність так званого Російського імперського руху. Проводиться інтенсивна мобілізація цього руху. Зокрема, його воєнізованого крила - “Імперський легіон” для участі в бойових діях на території України”.

За її словами, ці сили відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до особливо небезпечних терористичних організацій.

Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила в Україні 40 230 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще близько 160 окупантів і багато військової техніки.