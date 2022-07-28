Під час нічного обстрілу Харкова під удар потрапив парк Горького.

Про це в телеграмі повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На щастя, атракціони не постраждали. Пошкоджено господарські споруди", – написав він.

Жертв і постраждалих внаслідок цього удару немає.

"Це ж як треба ненавидіти саме поняття краси, щоб так лупити по нашому парку!" – додав мер.

Парк Горького – один з найбільших харківських парків, що розташовується на площі понад 130 га. На його території розташовані близько 20 атракціонів, кінотеатр, дитяча залізниця.

Російська армія вдарила по Харкову цієї ночі два рази. Одна атака була на місцевість біля центру міста, друга – в одному з прилеглих районів. Для ударів ворог використовував ракети С-300.