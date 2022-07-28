Головне за ніч. Четвер, 28 липня

Удари по Київщині та Чернігівщині, Харків під обстрілами, вибухи в Миколаєві, День української державності.

Під ранок по всій Україні гули сирени повітряної тривоги, в багатьох областях лунали вибухи. Є версія, що таким чином "добрі сусіди" "привітали" нас зі святом — Днем української державності.

Зокрема зранку 28 липня ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району Київщини, повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. Вибухи чули навіть мешканці північних районів столиці.

Обстріляно об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці працюють всі екстрені служби.

Обстрілу зазнала і Чернігівщина.

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі", – зазначив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"На сьогодні понад 10 прильотів по території Чернігівської області… Таким чином ворог вітає нас з Днем української Державності. Ми люди вдячні і обов’язково ворогу за це віддячимо", – додав Чаус згодом.

Загалом з 5:20 до 6:30 28 липня з території Білорусі випустили по Україні понад 20 ракет.

Про це з посиланням на отриману з білоруських джерел інформацію повідомило оперативне командування "Північ".

"Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони. Про жертви поки не повідомляється", – йдеться в повідомленні.

Уночі 28 липня окупанти двічі обстріляли Харків.

"Два обстріли Харкова за ніч. Обидва одразу після опівночі", – повідомив мер міста Ігор Терехов. "Знову ракети С-300", – зазначив він.

Один обстріл зафіксовано ближче до центру міста, другий – в одному з прилеглих до нього районів.

За ніч і ранок ворог обстріляв Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину, Донеччину і Миколаїв, повідомляється в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Херсонщині через пошкодження припинив роботу Антонівський міст.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині та Житомирщині. Детальніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог провалив кілька штурмів, на напрямку Відродження – Вершина мав частковий успіх.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частин Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з початку війни російська армія втратила в Україні 40 230 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще близько 160 окупантів і багато військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Сьогодні, 28 липня, Україна вперше відзначає День української державності. Свято прив’язане до Дня хрещення Русі-України, яке відзначалося у цей день упродовж багатьох років.

Свято встановлено 24 серпня 2021 року указом президента Володимира Зеленського, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України.

Детальніше про свято та реакцію на його запровадження – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем хрещення Київської Русі-України і Днем Української Державності у відеозверненні, записаному на Володимирській гірці.

Президент нагадав, що історія державотворення України налічує тисячі років.

"Але тільки цьогоріч ми вперше відзначаємо День Української Державності. Нам не потрібні салюти і помпа, аби показати, яке значення становить власна державність для українського народу. Сьогодні ми захищаємо її зі зброєю в руках. 155 днів поспіль. Можна сказати, що для нас день державності – це кожен день", – зазначив Зеленський.

Що ще сказав Президент – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!