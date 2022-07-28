Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула в порту Одеси

Сьогодні вночі в Одесі і Одеській області лунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє у Telegram речник обласної воєнної адміністрації Сергій Братчук.

Зазначається, що вночі рятувальники ліквідували пожежу в Одеському порту.

“Загорілися пиломатеріали, постраждалих немає. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки особливо у спекотні дні”, – написав Братчук.

Нагадаємо, у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".