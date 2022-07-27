У Чорному морі відновлено роботу українських портів, – ВМС

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України у Telegram.

За інформацією ВМС, сьогодні проводяться сумісні роботи щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все, це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

"Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи – визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів", –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розблокування порту Одеси для експорту українського зерна не передбачає повного розмінування акваторії.