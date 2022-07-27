Вибухи під час тривоги в Коростені були повʼязані з навчаннями, – РВА

Мешканців закликали не панікувати і не поширювати чутки.

У Коростені (Житомирщина) вибухи, що пролунали під час повітряної тривоги, були повʼязані з навчаннями, а не влучаннями ворожих снарядів.

Про це повідомили в телеграм Коростенської районної військової адміністрації.

"Шановні жителі Коростенського району! На цю хвилину розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів в місті Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке співпало з повітряною тривогою. Просимо не панікувати та не поширювати чутки", – закликали в РВА.

Дані про те, що в Коростені під час повітряної тривоги пролунали вибухи, оприлюднив телеграм "Суспільне Житомир" з посиланням на голову районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Повітряна тривога станом на 10:20 триває, мешканці мають перебувати в укриттях.