Жителів Полтавщини попереджають про навчальні стрільби поблизу Миргорода

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін попереджає мешканців області про те, що на території Миргородської об'єднаної територіальної громади сьогодні відбуватимуться навчальні стрільби.

"27 липня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Усе буде Україна", - написав він у Telegram-каналі.

Крім Миргорода, до складу Миргородської ОТГ входять 36 сіл.

Нагадаємо, з 25 липня на території Бориспільського району Київської області проводяться планові тренування військових. У зв'язку з цим там посилений контроль на блокпостах та запроваджені додаткові заходи безпеки.