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The Insider назвав імена військових РФ, яких за відмову воювати утримують в колонії на Луганщині

Найстаршому солдату - 33 роки, а наймолодшому - 19.

The Insider назвав імена військових РФ, яких за відмову воювати утримують в колонії на Луганщині
Фото військових РФ із соцмереж
Фото: theins.ru

Виданню The Insider стали відомі імена 17 російських військовослужбовців, яких за відмову воювати в Україні насильно утримують у  виправній колонії селища Красний Луч на окупованій території Луганської області.

Про це повідомляється на сайті видання.

Найстаршому солдату, Максиму Дубровському, – 33 роки, а наймолодшому, Ігореві Салахову – 19.

За даними The Insider, військові планували розірвати контракти з Міноборони РФ. Наразі за це вони перебувають в  ув’язненні на примусових роботах. Усього на території колонії можуть утримувати до 130 таких солдатів. Наразі вдалося з'ясувати дані 17 з них. 

Батьки деяких військових приїхали на Луганщину і намагаються домогтися їхнього звільнення. За словами батьків, на їхніх дітей чинять психологічний і фізичний тиск.

Також, за даними ЗМІ, в місті Брянка, розташованому неподалік, утримують ще не менше ніж 230 солдатів, які також відмовилися воювати. Частину з них вже "переконали" повернутися на фронт.

Міністерство оборони РФ зазвичай не коментує такі повідомлення.

Нагадаємо, перехоплені розмови окупантів свідчать, що російські солдати бояться потрапити до в'язниці через відмову воювати. Про це вони розповідають родичам. Командування погано ставиться до рядових і цінує техніку більше, ніж людей.

Раніше розвідка повідомляла, що у Херсонській області фіксують непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Вони намагаються тікати з війни через Арабатську стрілку до Криму. Втікають не лише рядові, а й командування.

 

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