26 липня російська армія обстріляла місто Соледар у Донецькій області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“І знову обстріл міста Соледар. О 16:53 до Головного управління надійшла інформація, що внаслідок бойових дій пошкоджено будівлю 88 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління”, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали фасад, ворота, віконні блоки, облицювання стін і меблі в будівлі підрозділу.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Загиблих та постраждалих немає, пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена. Наразі сили і засоби частини передислоковані до більш безпечного місця.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA