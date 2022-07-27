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Окупанти обстріляли місто Соледар на Донеччині

Пошкоджено будівлю державної пожежно-рятувальної частини.

Окупанти обстріляли місто Соледар на Донеччині
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

26 липня російська армія обстріляла місто Соледар у Донецькій області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“І знову обстріл міста Соледар. О 16:53 до Головного управління надійшла інформація, що внаслідок бойових дій пошкоджено будівлю 88 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління”, – йдеться у повідомленні. 

Пошкоджень зазнали фасад, ворота, віконні блоки, облицювання стін і меблі в будівлі підрозділу. 

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Загиблих та постраждалих немає, пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена. Наразі сили і засоби частини передислоковані до більш безпечного місця.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Нагадаємо, СБУ знешкодила агентів-коригувальників ракетних ударів по залізниці на Донеччині. Серед затриманих –  керівник однієї зі станцій Укрзалізниці.

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