Громада німецького міста Дортмунд передала Миколаєву два аварійно-рятувальні автомобілі.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Більше третини комунальної техніки Миколаєва вийшло з ладу від початку повномасштабної війни - через обстріли або під час розбору завалів”, - повідомив Сєнкевич.
Він додав, що наразі головний запит міста до міжнародних партнерів саме спецтехніка.
Нагадаємо, на початку липня Дортмунд передав Миколаєву 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх розподілять між комунальними підприємствами міста.