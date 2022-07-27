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Дортмунд передав Миколаєву аварійно-рятувальні автомобілі, - Сєнкевич

У Миколаєва є потреба саме у такій техніці.

Дортмунд передав Миколаєву аварійно-рятувальні автомобілі, - Сєнкевич
Фото: Скріншот з відео

Громада німецького міста Дортмунд передала Миколаєву два аварійно-рятувальні автомобілі. 

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Більше третини комунальної техніки Миколаєва вийшло з ладу від початку повномасштабної війни - через обстріли або під час розбору завалів”, - повідомив Сєнкевич.  

Він додав, що наразі головний запит міста до міжнародних партнерів саме спецтехніка. 

Нагадаємо, на початку липня Дортмунд передав Миколаєву 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх розподілять між комунальними підприємствами міста. 

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