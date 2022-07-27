У Миколаєва є потреба саме у такій техніці.

Громада німецького міста Дортмунд передала Миколаєву два аварійно-рятувальні автомобілі.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Більше третини комунальної техніки Миколаєва вийшло з ладу від початку повномасштабної війни - через обстріли або під час розбору завалів”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі головний запит міста до міжнародних партнерів саме спецтехніка.

Нагадаємо, на початку липня Дортмунд передав Миколаєву 10 пасажирських та вантажно-пасажирських мікроавтобусів. Їх розподілять між комунальними підприємствами міста.