Головне за день. Вівторок, 26 липня

Відбиті ворожі штурми, Зеленський – лауреат премії Черчилля, нові санкції проти Росії, дефолт Нафтогазу. Яким запам’ятається 153-й день повномасштабної війни.

Близько одинадцятої вечора майже по всій Україні залунали сирени повітряної тривоги.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в районі Покровського на Бахмутському напрямку тривають бої зі штурмовою групою росіян.

До цього українським захисникам вдалося відбити штурми росіян в районах Берестового, Соледара та Семигір’я.

На Харківському напрямку рашисти силами розвідувальної групи намагалися розкрити побудову оборони українських військ у районі Чепіля. Окупантів було знешкоджено.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

На Миколаївщині українські бійці знищили російський дрон-камікадзе "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію.

"Максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км", - повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині бійці ЗСУ поцілили в казарми російських окупантів.

В результаті обстрілу загинули 12 бійців російського ОМОНу, повідомив Стратком ЗСУ.

На думку загарбників, хтось із місцевих мешканців здав ЗСУ місце розташування військ окупантів. А їм хтось обіцяв, що буде легко?

Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II, повідомив у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак. Міністерка оборони ФРН Крістан Ламбрехт повідомила, що передано три такі установки.

Також українці отримали від Берліна три самохідні артилерійські установки, а системи ППО IRIS-T готуються до відправки. Три броньовані ремонтно-евакуаційні авто вже теж передані українцям.

Німецькі MARS II, ліцензійні копії американських М270, призначені для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Президент Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство.

Зеленський взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції, тож нагороду передали послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її передачі на Батьківщину.

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії та прибічників її режиму на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили Сарвар та Санджар Ісмаїлови – племінники наближеного до Кремля російського олігарха Алішера Усманова.

Окрім того, під санкції потрапили 29 губернаторів Росії: Кремль доручив їм перерахувати кошти на потреби окупантів, які захопили території Донецької і Луганської областей.

Хто ще потрапив під санкції — в нашій новині.

Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, компанія оголосила дефолт.

Коштів на рахунках НАК було достатньо, щоб цього не допустити, наголосили в Нафтогазі.

Тепер через невиконання зобов’язань за єврооблігаціями Нафтогаз фактично втратив доступ до міжнародного ринку капіталу. А Кабмін узяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.

Детальніше – в нашій новині.

Підозрюваних у справі щодо Харківських угод ексміністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка оголошено в розшук.

За словами радниці із комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні.

"Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання", - зазначила Сап'ян.

Раніше правоохоронці заочно повідомили Грищенку та Лавриновичу про підозру у державній зраді.

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