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Львів допоможе облаштувати тимчасове містечко в Гостомелі, - Садовий

Комунальні підприємства Львова допоможуть відбудовувати Київщину.

Львів допоможе облаштувати тимчасове містечко в Гостомелі, - Садовий
Фото: Андрій Садовий

Останні два дні керівники комунальних підприємств Львова та мер міста працюють на Київщині, де обговорюються плани їх участі у відбудові зруйнованих росіянами міст. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий

“Протягом двох тижнів команда львівського Водоканалу облаштовуватиме всі комунікації та благоустрій для тимчасового містечка в Гостомелі. Тут житимуть місцеві, чиї будинки зруйнували російські ракети. Також зобов'язуємось до осені відбудувати одну із пошкоджених багатоповерхівок”. - зазначив Садовий.

Фото: Андрій Садовий

Крім того, команда зі Львова допоможе відбудувати і облаштувати військовий медичний пункт на Київщині.

Андрій Садовий закликав мерів всіх міст, які мають таку можливість, допомогти українцям, які постраждали від війни, особливо в умовах наближення зими. 

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, у Київській області наразі відновили роботу 400 приміських та міжміських автобусних маршрутів. На них задіяно близько 800 транспортних засобів. 

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