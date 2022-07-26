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Псевдоволонтерів, які привласнили майже 2 млн грн для потреб ЗСУ, судитимуть на Тернопільщині

За зібрані кошти придбали собі дорогі авто, телефони, ювелірні вироби та ін.

Псевдоволонтерів, які привласнили майже 2 млн грн для потреб ЗСУ, судитимуть на Тернопільщині
Фото: ukrainepravo.com

У Тернопільській області судитимуть псевдоволонтерів, які привласнили пожертви в розмірі майже 2 млн грн, зібрані на Збройні Сили України.

Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

До суду скерували обвинувальний акт щодо двох братів та дружини одного з них.

"Розслідуванням встановлено, що 2 братів разом з родичкою за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви громадян придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi - Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max, ювелірні вироби, та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 мільйонів гривень", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Зловмисників обвинувачують у використанні благодійних пожертв громадян на потреби ЗСУ для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 ККУ).

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно в Києві викрили псевдоволонтера, який привласнював благодійні внески українців. А БЕБ виявило зловмисників, які продали "гуманітарки" на 60 млн грн - вони збирали кошти в Україні як волонтери, закуповували товар, а потім його продавали.

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