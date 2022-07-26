Власників цінних паперів Укравтодору й Укренерго просять відтермінувати виплату боргів мінімум на 2 роки

"Зараз усі ресурси держави повинні працювати для фронту і нашої перемоги", - наголошують в уряді.

Інвесторам у цінні папери Укравтодору й Укренерго пропонують відтермінувати виплату боргів за ними мінімум на 2 роки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що нині держава "консолідує всі наявні ресурси на першочергові потреби", серед яких - фінансування армії, підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури.

"Сьогодні Уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій "Укравтодору" на суму 700 млн доларів відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Так само запропоновано власникам цінних паперів "Укренерго" на суму 825 млн доларів відтермінувати виплати на 2 роки", - зазначив Шмигаль.

Він висловив сподівання, що кредитори підтримають таку пропозицію.

"В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде стосуватися всіх наших зобов’язань. Зараз усі ресурси держави повинні працювати для фронту і нашої перемоги!", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, днями група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів заявила, що готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. Відстрочка може бути продовжена ще на рік, до кінця 2024 р.

Через такий крок кредиторів Україна зекономить близько 200 млрд грн.