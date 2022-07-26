В.о. голови Фонду держмайна подала у відставку

Виконувачка обовʼязків голови Фонду держмайна України Ольга Батова подала у відставку.
Відповідну заяву, датовану 26 липня, вона оприлюднила в "історіях" у фейсбуці.
"Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ і хай допоможе нам Бог", – підписала вона світлину заяви про звільнення.
17 лютого Верховна Рада відправила у відставку голову ФДМ Дмитра Сенниченка. Звільнення відбулося з другої спроби – в січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок у депутатів.
В.о. голови Фонду стала Батова, оскільки вона була першою заступницею Сенниченка.