В.о. голови Фонду держмайна подала у відставку

Батова обіцяла надати більше деталей про звільнення згодом.

Виконувачка обовʼязків голови Фонду держмайна України Ольга Батова подала у відставку.

Відповідну заяву, датовану 26 липня, вона оприлюднила в "історіях" у фейсбуці.

"Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ і хай допоможе нам Бог", – підписала вона світлину заяви про звільнення.

17 лютого Верховна Рада відправила у відставку голову ФДМ Дмитра Сенниченка. Звільнення відбулося з другої спроби – в січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок у депутатів.

В.о. голови Фонду стала Батова, оскільки вона була першою заступницею Сенниченка.