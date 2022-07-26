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В.о. голови Фонду держмайна подала у відставку

Батова обіцяла надати більше деталей про звільнення згодом. 

В.о. голови Фонду держмайна подала у відставку
Фото: скрін

Виконувачка обовʼязків голови Фонду держмайна України Ольга Батова подала у відставку.

Відповідну заяву, датовану 26 липня, вона оприлюднила в "історіях" у фейсбуці. 

"Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ і хай допоможе нам Бог", – підписала вона світлину заяви про звільнення.

17 лютого Верховна Рада відправила у відставку голову ФДМ Дмитра Сенниченка. Звільнення відбулося з другої спроби – в січні за це не вистачило голосів через неспрацювання кнопок у депутатів. 

В.о. голови Фонду стала Батова, оскільки вона була першою заступницею Сенниченка. 

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