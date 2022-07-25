Кубраков: відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня

Розмінування акваторії Чорного моря буде виключно на шляху експорту українського зерна.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає кореспондент LB.ua.

«Хочу одразу підкреслили. Я почув у суспільстві певні відгуки та ідеї, що ми підписали угоду та війна зупинилася. Війна продовжується. У нас є залізниця, є дороги. Кожного дня вони атакуються збройними силами РФ… Наші порти, як атакували, так і будуть атакувати. Мова йде виключно про навігацію у Чорному морі. Для нас принципово було, щоб в наших портах, територіальних водах ми повністю все контролювали. Наші сили, Військово-морські сили, щоб вони були виключно силами України. Щоб там не було ніяких представників ООН чи інших країн. Їх не було та не буде. У тому числі завдячуючи поверненню контролю над островом Зміїний», - заявив він.

Крім того, відкриття гирла річки Дністер також дало змогу проходженню кораблів.

«Близько 70 суден вже пройшли за два тижні», - повідомив міністр.

За його словами, розмінування в акваторії Чорного моря не буде простим.

«Цей процес не буде простим. Бо ще 3-4 роки назад були інциденти з мінами часів Другої Світової. Після кількості мін, які є зараз, ми будемо все здійснювати максимально обережно. З караванами та рятувальними суднами, які будуть йти першими з суднами Мінінфраструктури. Але маємо сказати, що це точно не зовсім простий процес», - підкреслив Кубраков.

За розрахунками різних міністерств, розблокування портів дасть можливість Україні отримувати мінімум $1 млрд на місяць. Також це стимулюватиме фермерів до початку нової посівної кампанії.

«Для міжнародних партнерів відкриття наших портів - це також вимушена необхідність. Ми бачимо, що відбувається з міжнародною інфляцією. В усіх розвинених країнах, в Африці… І це не 1%. Наші традиційні ринки потерпають від голоду вже зараз», - сказав міністр.

Кубраков прогнозує, що домовленість про експорт зерна «запрацює найближчими днями».

«Ми очікуємо, що цього тижня запрацює координаційний центр у Стамбулі. Все залежне від нас ми вже готуємо. Найближчими днями все буде», - запевнив він.

Нагадаємо, Україна підписала з Туреччиною і Гутеррешем угоду щодо розблокування експорту зерна.

Наразі три морські порти Одещини готують до експорту зерна. Для заходу та виходу суден формуватимуть караван.