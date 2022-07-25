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Кубраков: відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня

Проте розмінування в акваторії Чорного моря не буде простим.

Кубраков: відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков
Фото: Анна Стешенко

Розмінування акваторії Чорного моря буде виключно на шляху експорту українського зерна.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає кореспондент LB.ua.

«Хочу одразу підкреслили. Я почув у суспільстві певні відгуки та ідеї, що ми підписали угоду та війна зупинилася. Війна продовжується. У нас є залізниця, є дороги. Кожного дня вони атакуються збройними силами РФ… Наші порти, як атакували, так і будуть атакувати. Мова йде виключно про навігацію у Чорному морі. Для нас принципово було, щоб в наших портах, територіальних водах ми повністю все контролювали. Наші сили, Військово-морські сили, щоб вони були виключно силами України. Щоб там не було ніяких представників ООН чи інших країн. Їх не було та не буде. У тому числі завдячуючи поверненню контролю над островом Зміїний», - заявив він.

Крім того, відкриття гирла річки Дністер також дало змогу проходженню кораблів.

«Близько 70 суден вже пройшли за два тижні», - повідомив міністр.

За його словами, розмінування в акваторії Чорного моря не буде простим.

«Цей процес не буде простим. Бо ще 3-4 роки назад були інциденти з мінами часів Другої Світової. Після кількості мін, які є зараз, ми будемо все здійснювати максимально обережно. З караванами та рятувальними суднами, які будуть йти першими з суднами Мінінфраструктури. Але маємо сказати, що це точно не зовсім простий процес», - підкреслив Кубраков.

За розрахунками різних міністерств, розблокування портів дасть можливість Україні отримувати мінімум $1 млрд на місяць. Також це стимулюватиме фермерів до початку нової посівної кампанії.

«Для міжнародних партнерів відкриття наших портів - це також вимушена необхідність. Ми бачимо, що відбувається з міжнародною інфляцією. В усіх розвинених країнах, в Африці… І це не 1%. Наші традиційні ринки потерпають від голоду вже зараз», - сказав міністр.

Кубраков прогнозує, що домовленість про експорт зерна «запрацює найближчими днями».

«Ми очікуємо, що цього тижня запрацює координаційний центр у Стамбулі. Все залежне від нас ми вже готуємо. Найближчими днями все буде», - запевнив він.

Нагадаємо, Україна підписала з Туреччиною і Гутеррешем угоду щодо розблокування експорту зерна.

Наразі три морські порти Одещини готують до експорту зерна. Для заходу та виходу суден формуватимуть караван.

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