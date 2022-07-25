BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць.

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця − української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Про це повідомляє Суспільне.

Після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го пісенного конкурсу Євробачення.

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році, − сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Він додав, що цьогорічні переможці − Україна − будуть відзначені та представлені протягом усієї події.

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький додав: "Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей − миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту".

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині. Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, забезпечує відбір і участь представника України у Пісенному конкурсі Євробачення, є офіційним транслятором конкурсу.