Рок-легенди, що вірять в Україну

Фото: twitter/MFAofUkraine Пол Маккартні вийшов на сцену з прапором України на початку свого світового турне, Спокені, штат Вашингтон, 28 квітня 2022.

Порівняння поточної війни з битвою Світла і Темряви цілком доречне, оскільки в цій сутичці задіяні тією чи іншою мірою громадяни всього світу, а її результат вплине на майбутнє планети. Більше того, спостерігаючи за артистичними проєктами останніх днів, стає ясно, що активізувалися навіть ті сили, які вже перейшли у сферу легенд. Так, великий гурт The Doors, чий вокаліст Джим Моррісон помер 41 рік тому, буквально воскрес, аби висловити підтримку Україні. Клавішника The Doors Рея Манзарека немає на світі з 2013 року, але його родина та колеги вирішили підтримати Україну: вони перефарбували логотип The Doors у колір українського прапора та надрукували серію благодійних футболок. Трохи пізніше теж саме зробив гурт The Cure, перефарбувавши в жовтий і блакитний свою назву на чорному одязі, з рядком пісні 1989 року «Lovesong»: «Як би далеко я не був, я завжди любитиму тебе». Щоправда, лідер The Cure Роберт Сміт живий і здоровий, отже, ми маємо шанс побачити його на Майдані Незалежності з концертом після перемоги.

Фото: thecure.com

Пол Маккартні включився у рух підтримки України у перші дні війни. Добре відомо, що з кінця 1960-х його група The Beatles брала участь в антивоєнних акціях та розмірковувала над реальними важелями, здатними припиняти військову агресію у світі — і це постійно відбивалося в піснях гурту. З квітня по червень 2022-го Маккартні опинився у Штатах з концертним туром Got Back, і здавалося, жодне його шоу, у тому числі у таких великих містах, як Бостон та Сіетл, не обходилося без привернення уваги до України та підняття українського прапора над сценою.

Група Guns N' Roses, яка за останні 20 років кілька разів перебувала у стадії напіврозпаду, зараз переживає нову активну фазу. Її останній альбом Chinese Democracy був записаний ще у 2008 році, але її фронтмен Ексл Роуз каже, що у гурту повно ідей для нових треків. До того ж, у команду повернувся Слеш — гітарист-легенда. Група явно зловила хвилю натхнення, і з нею вже більше року переміщається світом із концертами. На літніх шоу Guns N' Roses однозначно висловлює свою політичну позицію, прикріплюючи жовто-блакитні прапори до опор сцени і транслюючи Український стяг, що переливається, на величезних відеоекранах.

Фото: скрін відео

Учасники The Rolling Stones вирішили, що можуть вплести у свої концерти українську тему ще сильніше, і запросили для колаборації два хори: "Вогник" та "Дзвіночок". 16 липня разом із цими колективами з України гурт Міка Джаггера зустрівся у Відні, щоб спільно виконати пісню "You Can't Always Get What You Want». Це сталося на одному з концертів поточного європейського туру, який відзначає фантастичну дату: 60-річчя існування The Rolling Stones.

Ді Снайдер, вокаліст хардрокової групи Twisted Sister, якого обожнювали у 1980-х, також подав свій потужний голос. Він був відомий як музикант, а також як колумніст та письменник, що видав важливу книжку «Курс виживання для підлітків». Наразі Ді Снайдер співпрацює з організацією World United Live, що збирає інформацію про війну та займається організацією мітингів на підтримку України. На сайті організації зберігається відео з думками Снайпера про сміливість, необхідну всім тим, хто протистоїть російській агресії, та ще пісня - "Stand (for Ukraine)". Музикант зізнається, що першу версію пісні він написав кілька років тому, але зараз її текст звучить особливо чітко, як справжній гімн, що надихає: «Це боротьба вашого життя/ Але ти не один/ Не бери те, що дають/ Поверни все своє життя».

Фото: facebook.com/mickjaggerofficial Два українські дитячі хори під час виступу разом з британським рок-гуртом 'Rolling Stones' на концерті у Відні.

Гурт Queen згадав свій приїзд до Харкова у 2008 році, коли з вокалістом Полом Роджерсом на площі Свободи зібрав 350.000 глядачів. Запис того концерту зберігся, тож учасники Queen виклали його в мережу з закликом Браяна Мея жертвувати гроші для українських біженців. Ця кампанія зібрала понад 5 мільйонів доларів, але паралельно їй донатили безліч артистів у всьому світі, різними способами підтримуючи українців. Так лідер гурту Foo Fighters Дейв Грол виставив на аукціон підписану книгу The Storyteller, яка побачила світ восени 2021 року. Тепер Грол не лише 16-разовий власник Grammy, а й письменник, який розповідає у своїй першій книзі про те, що знає краще за всіх інших: життя навколо гурту Nirvana, барабанщиком якого він був.

Британська ікона трип-хопу Portishead несподівано з'явилась на публіці у травні після 7 років мовчання. Її ідеолог Джефф Берроу останніми роками став досить затребуваним композитором для кіно, і про возз'єднання Portishead ніхто не замислювався. Саме війна в Україні змусила гурт взятися за старе: концерт команди пройшов у рідному для неї Брістолі, за підтримки організації WarChild, відомої свого часу по роботі з наслідками війни у Боснії.

Досить гостро реагують на події в Україні артисти молодого покоління: на останніх концертах із жовто-блакитним прапором на сцену піднімалися Біллі Айліш, британський співак Гаррі Стайлз, вокаліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс (цей гурт тепер офіційно став амбасадором української фандрейзингової платформи United24).

Фото: gagadget.com Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс виступає з українським прапором під час світового туру.

Rammstein, Елтон Джон, Coldplay та багато інших музикантів знаходять спосіб, щоб зайвий раз нагадати світу про те, що відбувається в Україні. Популярний канадський гурт Arcade Fire приїхав до Нью-Йорка і, не анонсуючи, дав 3 концерти у невеликих клубах для того, щоб гонорари відправити українцям. Команда Metallica вже довгий час бере активну участь у благодійних проєктах: зокрема, вона збирає гроші на навчання талановитих студентів у коледжах 27 американських штатів. І ось, у травні та червні група оголосила новий челендж: сконцентруватися на тому, щоб допомогти українцям, які потребують найнеобхіднішого. Для невеликої, але дуже активної організації World Central Kitchen, яка годує людей на постраждалих територіях, Metallica зібрала неймовірну суму: 1 мільйон доларів.

Фото: Metallica/Facebook

Єднання такої кількості творчих сил говорить не лише про здатність людей різних континентів об'єднатися для доброї справи, а й демонструє ту рідкісну магію безмежної емпатії, яка горить новою надією для багатьох, навіть далеко за межами Східної Європи. Коли гурт U2 у травні приїхав з офіційним музичним візитом в Україну, її лідери Боно і Едж побували у Бучі, де, серед іншого, зустрілися з протоієреєм Андрієм Галавіним. Настоятель бучанського храму Андрія Первозванного розповідав про зворушливий момент, який залишився поза увагою журналістів, коли Боно попросив усіх супроводжуючих залишити його. Він увійшов у порожню церкву, де у повній тиші почав співати ту пісню, яка в той момент звучала у нього всередині. Як вона називалася, на жаль, не відомо. Але здається, що всередині кожного з нас зараз звучить саме ця пісня про світло, яке ніколи не згасне.