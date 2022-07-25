Нью-Йоркська Fridman Gallery відкрила виставку українських художниць «Жінки на війні»

Галерея Fridman Gallery у Нью Йорку відкрила групову виставку «Жінки на війні», що включає роботи 12 художниць, які відчули на собі наслідки війни в Україні або стали біженками у різних країнах Європи. Про це повідомило видання The Art Newspaper.

Переважна частина експонованих творів (картини, малюнки, фотографії та відео) були створені за останні 8 років, тобто, під час вторгнення Росії на територію України. Зокрема, на виставці представлені 10 малюнків з серії Алевтини Кахідзе “Клубніка Андріївна” (2014-2019), у якій художниця розповідає історію своєї матері, що після вторгнення залишилась на Донбасі та померла від серцевого нападу, коли йшла за пенсією на пдконтрольну Україні територію. Також там експонуватимуть картину Лесі Хоменко в «Макс в армії» (2022), де художниця зобразила свого чоловіка саунд-артиста Макса Роботова, який, після повномасштабного вторгнення, пішов у армію. Художники одружились дистанційно, через Zoom, вже під час служби Роботова у ЗСУ.

Крім цього, на виставці представлять роботи Євгенії Білорусець, Оксани Чепелик, Олі Федорової, Олени Гром, Жанни Кадирової, Дани Кавеліної, Влади Ралко, Анни Щербини, Катерини Єрмолаєвої. Окремим пунктом програми є портрет Івана Світличного (1963) авторства Алли Горської - української художниці-монументалістки та активної громадської діячки 1960-х, яка стала жертвою радянського режиму. В рамках виставки у галереї також запланований показ стрічки “Земля” (1930) Олександра Довженка із музичним супроводом гурту ДахаБраха.

Кураторкою виставки виступила Моніка Фабіянська. Експозиція створена у співпраці із київською галереєю Voloshyn Gallery. Виставка працюватиме до 26 серпня.