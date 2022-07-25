Держави домовилися про безвіз, гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям і поглиблення співпраці.

Сьогодні президент Гватемали Алехандро Джамматтеї уперше за всю історію двосторонніх відносин обох держав відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Джамматтеї висловив підтримку українцям у війні з Росією, наголосив на необхідності санкцій проти держави-агресора і заявив про готовність його країни долучитися до просування ініціативи стосовно створення Спеціального трибуналу для покарання РФ.

За підсумками переговорів глави держав оприлюднили спільну заяву.

"Президенти України та Гватемали вважають неприйнятною окупацію та блокування Росією українських портів у Чорному та Азовському морях, знищення російськими військами сільськогосподарських угідь, техніки, зерносховищ та підприємств із переробки сільськогосподарської продукції та виробництва продуктів харчування", - йдеться в документі.

Відповідно до домовленостей, обидві держави підписали міжурядову угоду про скасуванні візових вимог.

Президент Гватемали також заявив про готовність надати гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків російського вторгнення і відновлення цивільної інфраструктури.

Обидві країни розширюватимуть співпрацю в галузях освіти, науки та технологій і туризму. У майбутньому збільшать обмін студентами й стажерами, сприятимуть у реалізації спільних наукових проєктів і налагоджуватимуть прямі зв’язки між своїми туристичними відомствами.

В Україні та Гватемалі працюватимуть над розширенням дипломатичної та консульської присутності. Також Зеленський і Джамматтеї заявили про наміри активізувати двосторонній політичний, економічний та культурно-гуманітарний діалог, розбудовувати договірно-правову базу двосторонніх відносин.

Нагадаємо, нині під час візиту до України Джамматтеї відвідав Київську область, зокрема - зруйновані передмістя Києва.