Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела

Василь Малюк поки що буде виконувати обов'язки очільника Служби безпеки України.

Новим генеральним прокурором України стане Андрій Костін.

Цю інформацію LB.ua підтвердили два джерела в парламентській фракції "Слуга Народу".

"Костін. Рішення ухвалене. Малюк поки буде залишатись в.о. (Служби безпеки - Ред.) Так президент вирішив", - повідомив один із депутатів.

Інший співрозмовник додав, що по Василеві Малюку наразі немає остаточного рішення. Він наразі продовжить виконувати обов'язки керівника СБУ.

Інформацію про кадрові призначення підтвердив і нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нагадаємо, за інформацією депутатів, на цьому тижні та найближчому пленарному засіданні ВР має призначити і нового голову СБУ, і нового генпрокурора України. Ці питання будуть першими у порядку денному.

Також народні обранці анонсували можливі інші кадрові зміни.

Нині Президент Володимир Зеленський також звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.