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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану

Президент України подякував Токаєву за невизнання “ДНР” і “ЛНР”.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у телефонній розмові обговорили проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих “ЛНР”, “ДНР”. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президенти України і Казахстану Володимир Зеленський і Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.

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