Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану

Президент України подякував Токаєву за невизнання “ДНР” і “ЛНР”.

Президент України Володимир Зеленський та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у телефонній розмові обговорили проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих “ЛНР”, “ДНР”. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", − йдеться у повідомленні.

Провів телефонну розмову з Президентом 🇰🇿 @TokayevKZ. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності 🇺🇦, невизнання т. зв. «ЛНР», «ДНР». Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям 🇺🇦-🇰🇿 дипвідносин. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022

Нагадаємо, президенти України і Казахстану Володимир Зеленський і Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.