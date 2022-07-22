Уряд готує рішення щодо забезпечення фінансування видатків місцевої влади, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в умовах воєнного стану кошти бюджету першочергово направляються на сектор безпеки та оборони. Однак, наразі до пріоритетних віднесено також - видатки місцевої влади на ремонт будівель та підготовку до опалювального сезону.

Про це прем'єр заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ще декілька слів стосовно співпраці уряду з регіонами. В умовах воєнного стану кошти бюджету першочергово направляються на сектор безпеки та оборони. Другий пріоритет фінансування стосується соціальних видатків та критичної інфраструктури. Тепер до другої черги пріоритетності фінансування ми вносимо також видатки місцевої влади, які стосуються підготовки до опалювального сезону, а також ремонтів та облаштуванням споруд цивільного захисту, особливо в освітніх закладах", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це питання вже обговорювалось на селекторі з головами ОДА цієї середи.

"Уже сьогодні ухвалюємо відповідне рішення. Продовжуємо працювати над перемогою та відновленням нашої України", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у квітні депутати запропонували внести зміни в роботі місцевого самоврядування на час воєнного стану. Зокрема, пропонувалося скасувати конкурсну основу призначення держслужбовців на місцях.