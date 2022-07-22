ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
ГоловнаПолітика

Уряд готує рішення щодо забезпечення фінансування видатків місцевої влади, - Шмигаль

Прем'єр розповів про співпрацю уряду з регіонами.

Уряд готує рішення щодо забезпечення фінансування видатків місцевої влади, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що в умовах воєнного стану кошти бюджету першочергово направляються на сектор безпеки та оборони. Однак, наразі до пріоритетних віднесено також - видатки місцевої влади на ремонт будівель та підготовку до опалювального сезону.

Про це прем'єр заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ще декілька слів стосовно співпраці уряду з регіонами. В умовах воєнного стану кошти бюджету першочергово направляються на сектор безпеки та оборони. Другий пріоритет фінансування стосується соціальних видатків та критичної інфраструктури. Тепер до другої черги пріоритетності фінансування ми вносимо також видатки місцевої влади, які стосуються підготовки до опалювального сезону, а також ремонтів та облаштуванням споруд цивільного захисту, особливо в освітніх закладах", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це питання вже обговорювалось на селекторі з головами ОДА цієї середи.

"Уже сьогодні ухвалюємо відповідне рішення. Продовжуємо працювати над перемогою та відновленням нашої України", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у квітні депутати запропонували внести зміни в роботі місцевого самоврядування на час воєнного стану. Зокрема, пропонувалося скасувати конкурсну основу призначення держслужбовців на місцях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також