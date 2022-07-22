Росія додала до списку “недружніх” країн Грецію, Данію, Словенію, Хорватію і Словаччину

До оновленого переліку увійшли Греція, Данія, Словенія, Хорватія та Словаччина. Всього в списку "недружніх" 48 держав.

Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів РФ.

Зазначається, що ці країни здійснюють "недружні дії" щодо Росії, російських компаній і громадян.

"Указ передбачає обмеження аж до повної заборони для недружніх країн можливості наймати в посольства, консульства та представництва держорганів працівників з-поміж осіб, які перебувають на території Росії", – йдеться в розпорядженні.

Зокрема, за Грецією закріпили ліміт у 34 особи, за Данією – у 20, а за Словаччиною – у 16. При цьому Словенія та Хорватія зовсім не зможуть наймати працівників до своїх установ в РФ.

Сьогодні до списку недружніх для Росії країн входять близько 48 держав. У тому числі США, Канада, держави Євросоюзу, Велика Британія, Україна, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра та Ісландія. Усі вони висловилися проти війни в Україні.

Нагадаємо, шпигунська потужність Росії зменшилася удвічі після висилки з європейських міст понад 400 оперативних працівників розвідки РФ. Про це заявив очільник Служби зовнішньополітичної розвідки Великої Британії Річард Мур.