Шпигунська потужність Росії зменшилася удвічі, – голова британської розвідки МІ6

Шпигунська потужність Росії зменшилася удвічі після висилки з європейських міст понад 400 оперативних працівників розвідки РФ.

Про це заявив очільник Служби зовнішньополітичної розвідки Великобританії (МІ6) Річард Мур під час Форуму безпеки в Аспені, пише CNN.

Також, за словами Мура, протягом останніх місяців було викрито та арештовано кількох “нелегалів” або російських шпигунів, які діяли під глибоким прикриттям і маскувались під звичайних цивільних.

На запитання, чи зробила війна в Україні Росію “щедрим полем” для Великобританії та її союзників для вербування потенційних агентів, Мур відповів: “ми лише сподіваємося”, що російські розвідники та дипломати “замисляться над тим, що вони бачать в Україні”, і вирішать “завдати удару у відповідь системі”, як багато хто зробив під час Празької весни 1968 року.

“Наші двері завжди відчинені”, – сказав він.

Нагадаємо, Служба розвідки Нідерландів виявила російського шпигуна, який намагався з фальшивими документами влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду. Сергій Черкасов ретельно продумав багаторічну легенду, спробувавши в'їхати до країни як громадянин Бразилії.