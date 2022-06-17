Російський шпигун намагався влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду

Служба розвідки Нідерландів виявила російського шпигуна, який намагався з фальшивими документами влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду.

Про це пише reuters.com з посиланням на відомство.

“Сергій Володимирович Черкасов ретельно продумав багаторічну легенду, спробувавши в'їхати до Нідерландів як громадянин Бразилії для проходження стажування у МКС у Гаазі у квітні”, – зазначає видання.

За словами очільника розвідки країни Еріка Акербума, “це була довгострокова, багаторічна операція ГРУ, яка коштувала багато часу, енергії та грошей”.

У Службі загальної розвідки та безпеки Нідерландів розповіли, що чоловіка, який назвався Віктором Мюллером Феррейром, зупинили в аеропорту країни. Його оголосили небажаним іноземцем та повернули наступним рейсом до Бразилії.

Федеральна поліція Бразилії заявила, що Черкасова взяли під варту, його притягнули до кримінальної відповідальності за використання підроблених документів.

“Це чітко демонструє нам, чого хочуть росіяни – намагаються отримати незаконний доступ до інформації в МКС. Ми класифікуємо це як загрозу високого рівня”, – додав Акербум.

Ні російський уряд, ні Міжнародний кримінальний суд інформацію не прокоментували.

Нідерландське відомство заявило, що зробило незвичайний крок, оприлюднивши докладну інформацію у цій справі, щоб викрити роботу російської розвідки та загрозу для інших міжнародних організацій. “Легенда” Черкасова для роботи під підкриттям включала інформацію про “неблагополучну сімейну історію, подробиці з клубу, де він любив слухати транс-музику, та його улюблений ресторан у Бразилії, де він їв дешеве тушковане м'ясо з коричневою квасолею”, – йдеться у повідомленні.

“Черкасов використовував добре вибудовану історію під прикриттям, у якій приховував усі свої зв’язки з Росією загалом і з ГРУ зокрема”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, прокурор МКС у Гаазі Карім Хан (Велика Британія) ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як “воєнні злочини” та “злочини проти людства”. Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.