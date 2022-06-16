Воллес: Перемога України залежить від швидкості постачання зброї та її застосування на фронті

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що перемога України насамперед залежить від швидкості постачання важкої зброї для ЗСУ та її застосування на фронті.

Про це він заявив у коментарі CNN, передає РБК-Україна.

"Я думаю, що ключ тут у тому, як швидко Україна розгорни деякі з цих важких озброєнь і як швидко вони почнуть контрнаступ, а не просто контратаки, і наскільки це буде успішно", - наголосив Воллес.

За його словами, зараз один з головних пріоритетів Заходу полягає у тому, щоб навчити українських військових ефективному використанню нової техніки, яку Україна отримає у найближчі місяці.

"Завдяки домашній перевазі, моральній складовій та настрою міжнародної спільноти підтримати Україну, вона почне потроху витісняти Росію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Воллес заявив, що країна розглядає можливість відправлення Україні ще більшої кількості озброєння. Він запевнив, що постачання керованих РСЗВ, які Велика Британія пообіцяла Україні, відбудеться обов'язково. Окрім того, Лондон розглядає можливість надання більшої кількості озброєння, а саме протикорабельних систем типу Brimstone та додаткових протикорабельних ракет Гарпун.