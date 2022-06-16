Мета Росії у цій війні – зламати Україну і через неї зламати Європу загалом, – Зеленський на брифінгу з європейськими лідерами

Російська агресія проти України – агресія проти всієї обʼєднаної Європи, тож і відповідь має бути обʼєднаною.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Румунії Клауса Йоганніса та голови уряду Італії Маріо Драгі.

Зустріч з європейськими лідерами, на думку президента України, стала підтвердженням спільної боротьби. На ній йшлося про продовження і посилення оборони України, скоординованість підходів до економічної підтримки, проаналізували лідери і спільні можливості для протидії продовольчої кризи.

Також обговорили санкційний тиск і перспективу України на шляху до ЄС.

"Проінформував партнерів про поточну ситуацію на передовій, про героїчну оборону нашого Донбасу, щодо ситуації на Харківщині і півдні. Загальна кількість ракетних ударів по Україні наблизилась вже до 3000. Аболютна більшість ракет була направлена на цивільні обʼєкти. Враховуючи все це, я окреслив першочергові потреби в нашій обороні", – заявив президент Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що існує пряма залежніть: чим більше важкого озброєння ми отримаємо, тим швидше звільняємо наші землі.

Зеленський додав: Росія не хоче миру, вона не хоче нічого, окрім війни. Однак вона має усвідомити, що мир не має альтернативи.

Мета Росії у цій війні – зламати Україну і через неї зламати Європу загалом, вважає Зеленський.

"Росія хоче показати, що європейське обʼєднання нібито не здатне бути ефективним, і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи. Ми маємо разом зламати цей сценарій", – наголосив президент

Президент України зауважив, що статус кандидата в члени ЄС може стати одним із найважливіших рішень у Європі. Українці заслужили отримати цей статус.

Маріо Драгі заявив, що ЄС підтверджує готовність допомоги Україні.

"Італія хоче бачити Україну в складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме її в статусі кандидата", – пообіцяв він.

Драгі наголосив, що мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна.

Клаус Йоганніс сказав, що підтримує розслідування всіх воєнних злочинів і покарання за них, і що Румунія шукатиме надалі шляхи, як чинити опір російській навалі.

"Румунія давно підтримує Україну, підтримує комплексно. Ми все зробили, що могли, ми єдині", – заявив він.

Президент Румунії заявив, що він і колеги обговорили з Зеленським можливі шляхи вирішення продовольчої кризи, зокрема транзит через його країну зернових. Румунський порт уже забезпечив транзит для понад млн тонн зернових з України.

Емманюель Макрон наголосив, що Зеленський і Україна мають підтримку ЄС.

"Україна може на нас розраховувати... Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною на захисті суверенітету і територіальної цілісності України, а також вашої свободи. Це наша мета, іншої мети ми не маємо. Ми досягнемо цієї мети, бачимо, що на українській землі вирішується питання долі європейської безпеки. Європа поруч з вами, пліч-о-пліч з вами. До перемоги! Обличчя цієї перемоги – Україна вільна і незалежна, мирна і спокійна", – заявив він.

Франція готова надалі допомагати Україні та посилить військову підтримку. Вона вже передала САУ Caesar і відправила спеціальних фахівців для розслідування воєнних злочинів. У наступні тижні Макрон готовий надати додаткові системи Caesar. Також французи передадуть мобільну лабораторію для ДНК.

Президент Франції також закликав РФ припинити блокаду українських портів, щоби вивезти зерно.

Макрон додав, що він і три його колеги підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Він сподівається, що це рішення буде ухвалено одноголосно. Президент наголосив, що це Україна має вирішувати, на яких умовах буде відбудовувати мир і коли сідати за стіл переговорів.

"Україна буде вільною. Ще не вмерла ні слава, ні воля", – підсумував він рядками українського гімну.

Олаф Шольц запевнив у підтримці українців у їхній героїічній боротьбі. Канлцер додав, що мужність українських військових викликає захоплення.

"Я приїхав у Київ, щоб висловити вам це особисто. Напад на Україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони Європи. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету, підтримуємо це фінансово, в гуманітарному плані. Німеччина давно зламала свою державну позицію – ми стали постачати зброю і будемо робити це далі, скільки Україна матиме потребу. Ми навчаємо українських військових. Ми пообіцяли, що поставимо установки, які захищатимуть цілі міста від повітряних нальотів. І домовились, що Німеччина буде поставляти ракетні системи залпового вогню", – наголосив він.

Шольц додав, що на Єврораді буде однозначно виступати за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Нагадаємо, Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс сьогодні прибули до України вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Крім понищеного окупантами Ірпеня, європейські лідери завітали до Києва для перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Візит європейських лідерів відбувся напередодні ухвалення Єврокомісією рішення щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.