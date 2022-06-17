Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, – ЗМІ

Питання про постачання зброї не обговорюється.

Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

Про це заявила міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО у Брюсселі, пише Euractiv.

"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", – сказала Каррейрас.

Вона уточнила, що обговорюється питання навчання українських збройних сил у Португалії. Наприклад, маневрування танками "Leoaprd".

"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", – зазначила міністр.

"Якщо буде рішення України – а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України – це навчання може бути надано одразу", – додала Каррейрас.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Португалії засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни.