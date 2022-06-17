Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, – ЗМІ

Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.
Про це заявила міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО у Брюсселі, пише Euractiv.
"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", – сказала Каррейрас.
Вона уточнила, що обговорюється питання навчання українських збройних сил у Португалії. Наприклад, маневрування танками "Leoaprd".
"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", – зазначила міністр.
"Якщо буде рішення України – а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України – це навчання може бути надано одразу", – додала Каррейрас.
Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Португалії засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни.