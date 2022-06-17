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Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, – ЗМІ

Питання про постачання зброї не обговорюється.

Португалія готова запропонувати Україні підготовку військових, – ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

Про це заявила міністр оборони Елена Каррейрас на зустрічі НАТО у Брюсселі, пише Euractiv.

"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", – сказала Каррейрас.

Вона уточнила, що обговорюється питання навчання українських збройних сил у Португалії. Наприклад, маневрування танками "Leoaprd".

"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", – зазначила міністр.

"Якщо буде рішення України – а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України – це навчання може бути надано одразу", – додала Каррейрас.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Португалії засвідчив готовність долучитися до відбудови України після війни.

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