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Непал готується перенести свою базу-табір на Евересті через танення льодовика

Її розташують нижче.

Непал готується перенести свою базу-табір на Евересті через танення льодовика
Фото: ЕРА/UPG

Непал готується перенести свою базу-табір на Евересті, оскільки глобальне потепління та людська діяльність роблять її небезпечною.

Про це пише BBC з посиланням на генерального директора департаменту туризму Непалу Таранатха Адхікарі.

Табір, який у весняний альпіністський сезон використовують до 1500 осіб, розташований на льодовику Кхумбу, що швидко тане.

Дослідники кажуть, що тала вода дестабілізує льодовик, а альпіністи, зі свого боку, розповідають, що під час сну у таборі все частіше з'являються тріщини.

“Зараз ми готуємося до переїзду і незабаром почнемо консультації з усіма зацікавленими сторонами”, – розповів Адхікарі.

Теперішний табір розташований на висоті 5364 м, а новий опустять на 200-400 метрів нижче.

Плани відповідають рекомендаціям комітету, сформованого урядом Непалу для сприяння розвитку альпінізму в регіоні Евересту.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Непал та Китай урегулювали тривалий конфлікт через висоту найвищої вершини у світі, яка перетинає їхній спільний кордон. З’ясувалося, що Еверест майже на метр вищий, ніж вважали раніше.

Після того, як кожна з країн направляла на вершину експедицію геодезистів, країни домовилися, що офіційна висота Евересту становить 8 848,86 метра.

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