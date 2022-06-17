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Росіяни створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на окупованих територіях України

Херсонська та Запорізька області є одними з лідерів за кількістю викрадень людей російськими військовими.

Росіяни створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на окупованих територіях України
Євгеній Цимбалюк
Фото: ukrinform.ua

Російські загарбники створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на окупованих територіях України.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

“Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць”, – сказав він.

Український посол нагадав про тюрму “Ізоляція” в окупованому Донецьку – “ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться”.

“І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в’язниці по всій Україні”, – наголосив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, про гендерне насильство, викрадення людей, що стало “частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України”.

“Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні”, – заявив посол.

Нагадаємо, від херсонців, яких незаконно затримували та катували, вимагали підписання документів: про засудження «українського режиму», «вітання військ рф», заявки на видачу російського паспорта.

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