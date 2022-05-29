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Херсонців під тортурами змушували просити паспорт РФ, - депутат

Також вимагали засудження «українського режиму».

Херсонців під тортурами змушували просити паспорт РФ, - депутат
Фото: dan-news.info

Від херсонців, яких незаконно затримували та катували, вимагали підписання документів: про засудження «українського режиму», «вітання військ рф», заявки на видачу російського паспорта.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, повідомляє Громадське радіо.

«Спочатку була заява начебто від мешканців Херсонщини. Нібито вони хочуть отримувати російські паспорти. Це не так. Від херсонців, яких затримували та катували, вимагали підписання документів: про засудження українського режиму, вітання військ рф, заявки на видачу російського паспорта», – каже Хлань.

За його словами, це було зроблено для того, щоб створити картинку, що начебто херсонці хочуть отримувати російське громадянство. 

"Але за цими паспортами ніхто не прийде, навіть якщо змушені були підписати ті документи", - додав депутат.

За даними ЗМІ, російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році.

А за даними української розвідки, спротив у Херсоні може зруйнувати плани Кремля щодо референдуму та створення "народної республіки".

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