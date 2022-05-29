У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд

У пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані у Львівській області, станом на ранок неділі, 29 травня, утворилися черги з транспортних засобів, які намагаються як виїхати з України, так і в'їхати.

Про це повідомив у Телеграм голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На пунктах пропуску є черги з транспортних засобів: "Угринів" – автобуси на виїзд; "Рава-Руська" – вантажівки в обох напрямках; "Краковець" – легкові автомобілі на в'їзд, вантажівки та автобуси по обидва боки кордону; "Шегині" – легкові автомобілі та автобуси на в'їзд, вантажівки в обох напрямках; "Смільниця" – легкові автомобілі на в'їзд", – написав Козицький.

Він уточнив, що протягом минулої доби через західний кордон з України виїхали 40 тисяч осіб (з них 19 тисяч виїхали через держкордон у Львівській області), у свою чергу повернулася із закордону – 41 тисяча українців.

Нагадаємо, що львівські правоохоронці затримали злочинну групу, яка переправляла через кордон чоловіків, які тікали від мобілізації.