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Окупанти не можуть просунутись углиб Сєвєродонецька, з Тошківки їх вибили, – Гайдай

Також росіян відкинули на кілька кілометрів на напрямку Комишуваха – Попасна. 

Окупанти не можуть просунутись углиб Сєвєродонецька, з Тошківки їх вибили, – Гайдай
Сєвєродонецьк після обстрілів Росією (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай/facebook

Ворог не має успіху в Сєвєродонецьку. Російським військам вдалося закріпитися в готелі "Мир" на околиці міста, там вони й лишаються. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Більш того, вони там несуть втрати, тому що наші їх постійно там обстрілюють, вибивають з готелю. Поки вони там ховаються, але далі пройти не можуть", – сказав він.

Гайдай додав, що кадировські тіктокери поширюють відео про "захоплення" Сєвєродонецька.

"Ще раз говорю – тримають наші хлопці лінію оборони, нічого ворог не зайняв, Сєвєродонецьк наш", – наголосив голова ОВА.

Тим часом ворог продовжує обстріли всієї неокупованої частини області в напрямку Золотого, Катеринівки, Тошківки. З Тошківки оборонці вибили ворога і закріпилися там. У напрямку Попасної прийшло підкріплення.

У напрямку Комишуваха - Попасна ворога вибили і відкинули на кілька кілометрів, тож обстрілів траси Лисичанськ - Бахмут стало менше. 

Нагадаємо, російські війська 28 травня авіаударом зруйнували кінотеатр "Дружба" в Лисичанську. Пошкоджень зазнали 22 будинки, зокрема, російський снаряд влучив у багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, ще четверо людей госпіталізували.

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