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Гордий, нескорений і красивий! – Кличко привітав з Днем Києва

День Києва святкують в останню неділю травня.

Гордий, нескорений і красивий! – Кличко привітав з Днем Києва
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко в неділю, 29 травня, привітав мешканців та гостей столиці з Днем міста.

Своє відеозвернення, записане в центрі столиці, Кличко оприлюднив у Телеграм.

"Київ… Старовинний і сучасний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве. З Днем Києва, дорогі кияни! Слава Україні! Слава Києву!" – сказав Кличко.

Зазначимо, що цього року традиційний у День Києва “Пробіг під каштанамивідбудеться 29 травня онлайн і об’єднає учасників з усього світу.

Нагадаємо, що День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року, що співпало із символічним святкуванням 1500-річчя з дня заснування міста.

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