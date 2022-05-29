Ворог веде наступ на Донецькому напрямку і намагається закріпитися в районі Лимана, – Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках спостерігається збільшення заходів оперативної та бойової підготовки, що проводяться під час перевірки реагування білоруських збройних сил. Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах.

На Сіверському напрямку ворог продовжує прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Росіяни також обстріляли з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ в 95-у добу героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Слобожанському напрямку росіяни систематично обстрілюють захисників, щоб не допустити їх подальше просування у напрямку держкордону України.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжують заходи дистанційного мінування місцевості на ймовірних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, але вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

В районах Гусарівки, Великої Комишувахи, Богородичного, Святогірська та інших пунктів росіяни вели артилерійські обстріли цивільної інфраструктури. Силами армійської авіації продовжили завдавати авіаударів у районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

"На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман", – зазначили в Генштабі.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії росіяни вели штурмові дії у районі міста Сєвєродонецьк, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. В Придністровському регіоні Молдови тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням автомобілів обладнаних спецзасобами.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", – зазначили в Генштабі.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу “Орлан-10”. Має ворог втрати і на інших напрямках.

Учора ввечері голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в селах біля Сєвєродонецька тривають бої з ворогом. Окупанти зайняли готель "Мир", що на околиці, але далі не просунулись. Місто під українським прапором. Захисники чинять опір.