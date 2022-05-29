Німеччина у два попередні місяці звела військову підтримку України до мінімуму, – Die Welt

Однак, за даними журналістів, справжня причина запланованих на липень постачань "Леопардів" у тому, що українці до тоого часу вчитимуться роботі з ними.

Німеччина за останні девʼять тижнів скоротила військову підтримку України до мінімуму, а з кінця березня не надала значимого легкого озброєння.

З 30.03 по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від федерального уряду, в обох буди тільки невеликі пристрої. Згідно зі списком, у середині травня ФРН відправила 3000 протитанкових мін та ще 1600 протитанкових мін спрямованої дії, шнури для детонації, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку та "запальнички", йдеться у матеріалі Die Welt.

Останнє постачання зентіних та протитанкових засобів було 25 березня, а ракети Panzerfaust та "Стріла" українці отримали понад два місяці тому.

У Міноборони Німеччини відповіли, що "інформація про конкретні постачання озброєння стосується безпеки і засекречена, тому я прошу вашого розуміння, що не можу ні надати більш детальну інформацію, ні підтвердити деталі".

Канцлер Олаф Шольц публічно обіцяв продовження постачань, однак, за даними Die Welt, Німеччина поки що ці обіцянки не виконала.

Видання з посиланням на російські джерела також пише, що під час останньої телефонної розмови президент РФ Путін заявив Шольцу, що подальше постачання зброї в Україну є "небезпечним".

Заявки на постачання в Україну 100 танків "Мардер" і 88 танків "Леопард 1" лежать у Раді Федеральної безпеки вже пʼять тижнів. Журналісти з посиланням на співрозмовників серед українських посадовців пишуть, що просування в цьому напрямку немає. Канцлерія Ради відповіла, що не вповноважена ндавати дані щодо перебігу розгляду.

Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 зенітних самохідних установок "Гепард". Перше постачання відбудеться не раніше липня. Шольц говорив, що танки треба підготувати, але, на думку київських урядових кіл, справжньою причиною затримки є навчання українських військових роботі з такою технікою.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував виступ Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він вважає, що українці сподівалися почути у виступі, які "конкретні кроки зробить коаліція, аби надати масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну, але цього не сталося".

Дипломат також висловив думку, що у військовому плані Німеччина підводить Україну.