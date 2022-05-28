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У Перській затоці затримали два грецькі нафтові танкери після арешту судна з іранською нафтою

МЗС Греції викликало посла Ірану та висловило протест. 

У Перській затоці затримали два грецькі нафтові танкери після арешту судна з іранською нафтою
ілюстративне фото

Іранський “Корпус вартових ісламської революції” захопив два грецькі нафтові танкери в Перській затоці.

Про це йдеться у заяві КВІР, пише “Радіо Свобода”.

Судна були захоплені через день після того, як Афіни допомогли Сполученим Штатам арештувати іранський нафтовий танкер через ймовірні порушення санкцій.

Кораблі нібито захопили “через неуточнені порушення”, повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

ВМС США перевіряє інформацію про захоплені судна після того, як Тегеран погрожував вжити “каральних заходів” проти Афін через захоплення іранського танкера.

МЗС Греції викликало посла Ірану та висловило протест. У міністерстві заявили, що іранські гелікоптери висадили спецпризначенців на два танкери. Один з них, “Delta Poseidon”, в цей час плавав у міжнародних водах, інший, “Prudent Warrior” перебував біля іранського узбережжя, коли його захопили.

“Ці дії є практично піратством”, – йдеться в повідомленні МЗС Греції.

Греція зажадала негайного звільнити екіпаж і дозволити кораблям продовжити рух.

Нагадаємо, 26 травня грецькі джерела повідомили, що на вимогу США була конфіскована іранська нафта, що зберігалася на кораблі поблизу грецького острова Еввія в Егейському морі.

Судно було тимчасово затримане грецькою владою ще 15 квітня, коли стало на якір біля порту Карістос на острові Еввія. На той час він слідував під російським прапором і складався з 19 росіян – членів екіпажу.

Берегова охорона Греції заявила, що його заарештували через підозри у порушенні санкцій ЄС, запроваджених проти Росії через війну в Україні.

Поки невідомо, чи конфіскація відбулася тому, що це іранська нафта, яка підпадала під санкції США, або ж дії були викликані санкціями щодо танкера, який нещодавно змінив назву з “Pegas” на “Lana” і з 1 травня плаває під іранським прапором.

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