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ЦПД: Ексофіцер ЦРУ поширює російську пропаганду і звинувачує США у війні РФ проти України

В інтерв'ю англомовним ЗМІ Рей Макговерн розповідає, що Штати "спровокували Путіна".

ЦПД: Ексофіцер ЦРУ поширює російську пропаганду і звинувачує США у війні РФ проти України
Рей Макговерн
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації попереджає, що колишній офіцер ЦРУ Рей Макговерн поширює одну з найпопулярніших тез російської пропаганди і звинувачує США у війні, яку РФ веде проти України.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

Протягом останніх трьох місяців Макговерн активно дає інтерв’ю англомовним ЗМІ та просуває кремлівські наративи про "неоднозначність відповідальності Росії за те, що відбувається в Україні".

Зокрема, колишній офіцер ЦРУ зазначає, що начебто "НАТО обіцяло не поширюватись на схід, і тому ніхто не має в односторонньому порядку засуджувати Путіна за те, що він зробив".

"Загальний висновок, який робить Макговерн, зводиться до того, що США винні в російсько-українській війні, оскільки Сполучені Штати «спровокували Путіна». Нагадуємо! Використання західних «експертів» у світовому інформаційному просторі - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається перекласти відповідальність за скоєні в Україні злочини на інші країни", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що полковник армії США, колишній сенатор Річард Блек просуває кремлівський наратив про неминучу перемогу Росії.

Зараз у російському інформпросторі також активно обговорюють тему, що нібито Захід "майже вичерпав арсенал санкцій". Зокрема, стверджувалося, що санкції нібито не дають того ефекту, на який розраховував Захід, а повне ембарго на російські енергоносії не вдається запровадити, "оскільки деякі країни Заходу критично залежать від російських енергоносіїв".

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