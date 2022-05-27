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Нижня палата іспанського парламенту схвалила законопроєкт, який кваліфікує будь-який секс без згоди як згвалтування

Запропонований урядом закон відомий під назвою “Тільки так — це так”.

Нижня палата іспанського парламенту схвалила законопроєкт, який кваліфікує будь-який секс без згоди як згвалтування
Ірене Монтеро
Фото: ЕРА/UPG

Нижня палата парламенту Іспанії у четвер, 26 травня ухвалила законопроєкт, який кваліфікує будь-який секс без згоди як згвалтування.

Про це пише reuters.com.

Це стало відповіддю на громадське обурення після так званої справи “вовчої зграї”, що дала поштовх розвитку у країні руху за права жінок.

Так, у 2016 році п’ятеро чоловіків згвалтували жінку під час бігу биків у Памплоні. Їх ув’язнили за цей злочин через два роки, однак вони отримали дуже м’яке покарання. у 2019 році Верховний Суд країни посилив вирок гвалтівникам.

Запропонований урядом закон, відомий під назвою “Тільки так — це так”, об’єднує злочини сексуальної наруги та сексуального насильства в один тип злочину, що кваліфікується як згвалтування, і жертвам більше не потрібно буде доводити насильство чи опір.

“Девізи “тільки так — це так” і “сестро, я вірю тобі” нарешті перетворюються на закон. Відтепер Іспанія стала вільнішою та безпечнішою країною для всіх жінок”, – сказала міністерка рівності Ірен Монтеро законодавцям у Конгресі.

Законопроєкт розробляли понад два роки. Документ підтримали 201 голосом проти 140, троє парламентарів утрималися. Законопроєкт ще має схвалити верхня палата парламенту.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що наказ російським окупантам ґвалтувати українських мирних жителів віддавав особисто Володимир Путін.

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