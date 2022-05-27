США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності, – CNN

Системи озброєння, що виготовляються у Сполучених Штатах, можуть запускати ракети набагато далі, ніж будь-яка із систем, які вже є в Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується погодити передачу Україні ракетних систем великої дальності, які зараз є головним запитом українських офіційних осіб.

Про це пише СNN.

Офіційно про це можуть оголосити наступного тижня.

“Високопоставлені українські чиновники, зокрема президент Володимир Зеленський, останніми тижнями благали США та їхніх союзників надати реактивну систему залпового вогню чи РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.

Системи озброєння, що виготовляються у США, можуть запускати ракети на сотні кілометрів – набагато далі, ніж будь-яка із систем, які вже є в Україні. Це, на думку українців, може змінити правила гри у війні проти Росії.

Іншою системою, яку просила Україна, є High Mobility Artillery Rocket System – ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, відома як HIMARS – легша колісна система, яка може стріляти багатьма з тих самих типів боєприпасів, що й РСЗВ.

“За словами українських офіційних осіб, в останні тижні Росія завдавала ударів по Україні на сході, де Україна поступається чисельністю та озброєнням. Проте адміністрація Байдена протягом кількох тижнів відмовлялася від відправки систем на тлі побоювань, висловлених у Раді національної безпеки, що Україна може використати системи для проведення наступальних атак на території Росії”, – йдеться у повідомленні.

Це питання було у центрі уваги під час двох зустрічей у Білому домі минулого тижня. Йшлося знову про те, чи не буде Росія розглядати відправлення важчого озброєння Україні як провокацію, що може призвести до удару у відповідь проти США.

“За словами джерел, однією з основних проблем була велика дальність дії ракетних систем. РСЗВ та її полегшена версія HIMARS можуть запускатись на відстань до 300 км або 186 миль, залежно від типу боєприпасу. Стрілянина ведеться з мобільної техніки по наземним цілям, що дозволить українцям легше вражати цілі на території Росії”, – додає CNN.

“Вважається, що Україна вже завдала численних транскордонних ударів усередину Росії. Українські офіційні особи це не підтверджують і не спростовують. Російські посадовці публічно заявили, що будь-яка загроза їхній батьківщині означатиме серйозну ескалацію і що західні країни роблять себе законною мішенню у війні, продовжуючи озброювати українців”, – додає видання.

Джерела повідомляють, що адміністрація Байдена також була занепокоєна через те, чи можуть США дозволити собі роздати так багато високоякісної зброї, взятої з армійських запасів.

Додамо, адміністрація Байдена мала аналогічні побоювання з приводу надання Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська зараз на Донбасі мають у 20 разів більше техніки, ніж у сил оборони.