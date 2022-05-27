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США не планують залучати військових для експорту зерна з України, - Пентагон

Поки невідомо, чи дадуть результати перемовини з цього приводу.

США не планують залучати військових для експорту зерна з України, - Пентагон
Фото: defense.gov

Сполучені Штати Америки не планують залучати американських військових для вивезення зерна з території України. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністерства оборони США.

Спікер Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що Росія перетворює їжу та економічну допомогу іншим країнам на зброю.

Він додав, що Москва хоче, аби санкції були зняті до того, як вона розблокує українські морські порти, і перестане перешкоджати експорту зерна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом Володимиром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи. В розмові Путін вимагав зняття санкцій з Росії в обмін на експорт зерна та добрив.

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