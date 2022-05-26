​Порошенко передав у 28-му бригаду, яка прикриває Миколаїв та Одесу, пікапи, генератори і "Старлінки"

Петро Порошенко передав нові пікапи, а також «Старлінки», генератори та інше спорядження бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка захищає Одесу й Миколаїв.

«Зараз тут дуже нелегко. На позиції лінії оборони, а можливо, й лінії контрнаступу «прилітає» кожен день», – каже Порошенко. Він наголосив – нові автівки дозволять бійцям ефективно швидко рухатись.

Фото: eurosolidarity.org

«В кузові є і «Старлінки». Сьогодні це обладнання буде працювати на українські Збройні сили. Тут є і маскувальні сітки. Хочу сказати, що ці сітки плели навіть у Польщі. Ми звернулися до волонтерів, і було все організовано. Пройшло 4 дні з тих пір, як вони були в Польщі. І сьогодні вони вже на фронті, будуть захищати позиції Збройних сил України», – наголошує п’ятий президент.

У бригаді зазначили, що потреба в автомобільній техніці дуже велика, є низка завдань, які можна виконати тільки з допомогою автівок – це і розвідка, і забезпечення життєдіяльності підрозділів.

Фото: eurosolidarity.org

«Сьогодні ми робимо свою роботу. Ми захищаємо Україну. Кожен на своєму місці», – наголошує Петро Порошенко.

28-ма бригада з перших днів широкомасштабного вторгнення боронить південні рубежі України. 25 лютого бригада вступила у бій з ворогом, який спробував висадити морський і повітряний десант в районі с. Коблеве на Чорноморському узбережжі Миколаївської області. В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї», які окремо і також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.