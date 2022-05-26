Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога

Наші відважні воїни завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Сьогодні, 26 травня, окупанти обстріляли більше 50 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів - 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину.

В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

1 танк;

5 артилерійських систем;

5 одиниць бойової броньованої техніки;

5 ворожих автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Нагадаємо, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 87 загарбників.