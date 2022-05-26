Причину та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовують правоохоронці.

LB.ua в Google News

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Сьогодні ввечері, 26 травня, в Києві сталась пожежа, яка знищила 7 автомобілів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Києві.

Пожежа сталась на штрафмайданчику на вул. Канальній, 1 у Дарницькому районі Києва.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 19:35, о 19:57 пожежу локалізували, а о 20:03 – ліквідували.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

На місці події було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Нагадаємо, вранці 24 травня, в результаті потрапляння ворожого снаряда, спалахнув один із торговельних закладів на території Дергачівської громади в Харківській області.