Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
ГоловнаСуспільствоПодії

На штрафмайданчику в Києві згоріли 7 автомобілів, - ДСНС

Причину та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовують правоохоронці.

На штрафмайданчику в Києві згоріли 7 автомобілів, - ДСНС
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Сьогодні ввечері, 26 травня, в Києві сталась пожежа, яка знищила 7 автомобілів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Києві.

Пожежа сталась на штрафмайданчику на вул. Канальній, 1 у Дарницькому районі Києва. 

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 19:35, о 19:57 пожежу локалізували, а о 20:03 – ліквідували.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

На місці події було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Жертв та постраждалих в результаті пожежі немає.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Києві

Нагадаємо, вранці 24 травня, в результаті потрапляння ворожого снаряда, спалахнув один із торговельних закладів на території Дергачівської громади в Харківській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також